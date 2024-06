Il director di Final Fantasy 7 Remake 3 dice cosa possiamo aspettarci dal gioco, tra esplorazione e finale

In breve, ha promesso che risponderà alle domande rimanenti e che creerà un finale ancora più bello rispetto a quello originale.

In un recente panel presso l'Indonesia Anime Con, Motomu Toriyama - co-director di Final Fantasy 7 Rebirth - ha parlato di ciò che possiamo aspettarci dall' ultimo capitolo della saga remake di FF7.

Le parole di Toriyama sull'ultimo Final Fantasy 7 Remake

Le informazioni, condivise in una breve clip su Twitter come potete vedere sotto, viene spiegato che "Motomu Toriyama ha dichiarato di voler aggiungere una maggiore esplorazione nel terzo FF7R e di voler fare del suo meglio per dare al gioco finale un finale soddisfacente, ancora migliore di quello dell'originale FF7."

Viene poi indicato che "Personalmente, Toriyama ha trovato l'evento del Gold Saucer come la parte più memorabile. Sembra che abbia fatto uno sforzo supplementare per migliorare gli appuntamenti e la qualità della performance rispetto all'originale."

"Per quanto riguarda l'esplorazione, vuole che i giocatori possano esplorare più liberamente il mondo del gioco. Stanno cercando di incorporare la visuale con nuovi meccanismi."

Ovviamente ci vorranno anni prima che l'ultima parte della saga sia pronta. Tuttavia, il produttore di Rebirth Yoshinori Kitase ha recentemente parlato del fatto che il secondo capitolo è stato completato in tre anni grazie al fatto che il team di sviluppo sia rimasto intatto da Remake. La stessa cosa vale per la terza parte, attualmente senza nome, quindi potremmo sperare che venga completata in un tempo simile?

In precedenza abbiamo anche scoperto che il seguito di Final Fantasy 7 Rebirth sarà diverso: Square Enix ha condiviso i primi indizi su cosa vuole cambiare.