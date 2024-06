Ark: Survival Ascend si riempie di Power Rangers in uno strano DLC crossover

Studio Wildcard ha annunciato l'arrivo di un uovo DLC premium per Ark: Survival Ascend che introduce in gioco nientemeno che i Power Rangers . Sì, proprio quei tipi strani con le tute colorate. Si tratta di un pacchetto cosmetico a pagamento chiamato ARK: Survival Ascended x Power Rangers, che include contenuti per il Red Ranger, Blue Ranger, Black Ranger, Pink Ranger e Yellow Ranger, completa di skin per le Armi del Potere, skin per i Dinozord e animazioni uniche.

Contenuti

Tutto per formare i "Power Rangers Survivors". Non siete emozionatissimi? C'è anche un trailer che mostra il pacchetto, con le skin in azione. Potete vederlo qui di seguito:

Soddisfatti di quanto visto nel filmato? Se la risposta è no, allora sappiate che i contenuti principali del pacchetto sono:

POWER RANGERS, 5 skin uniche per Red Ranger, Blue Ranger, Black Ranger, Pink Ranger e Yellow Ranger

EMOTE DEL POTERE, 5 emote uniche per Red Ranger, Blue Ranger, Black Ranger, Pink Ranger e Yellow Ranger

ARMI DEL POTERE, 5 skin uniche per le armi; trasforma le armi supportate in Spada del Potere, Lancia del Potere, Ascia del Potere, Arco del Potere o Pugnali del Potere

DINOZORD, 5 emote uniche per i dinosauri; trasforma i dinosauri supportati in Tirannosaurus Dinozord, Triceratops Dinozord, Mastodonte Dinozord, Pterodattilo Dinozord o Tigre dai Denti a Sciabola Dinozord

Sttudio Wildcard avverte infine che le skin dei Power Rangers sono semplicemente dei "costumi" per l'avatar del giocatore e non rispecchiano o rappresentano i personaggi canonici dei Power Rangers visti nella serie. Quindi non aspettatevi poteri speciali o quant'altro. Sarete gli stessi sopravvissuti di prima, solo con dei costumi che si spera impietosiscano i nemici. Si scherza, naturalmente.