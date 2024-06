L'autore di Elden Ring segue la filosofia di Satoru Iwata sui licenziamenti: non permetterà che accadano

Miyazaki ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla testata PC Gamer, quando si è iniziato a parlare dell'enorme mole di licenziamenti avvenuti nell'industria, con chiusure di interi studi di sviluppo. Miyazaki non ha alcuna intenzione di permettere che ciò accada dentro FromSoftware. La sua visione in merito è la stessa espressa in passato da Iwata, che ha citato direttamente.

Hidetaka Miyazaki, l'autore tra gli altri di Elden Ring e di Dark Souls, nonché attuale presidente di FromSoftware, ha dichiarato di seguire la filosofia di Satoru Iwata , il compianto ex presidente di Nintendo che ci ha lasciati nel 2015, per quel che riguarda i licenziamenti.

Le parole di Miyazaki

"Credo che sia stato il vecchio ex presidente di Nintendo, Iwata-san, a dire che 'le persone che hanno paura di perdere il lavoro hanno paura di fare cose buone'. Sto parafrasando, ma condivido totalmente questo punto di vista. Penso sia vero. E credo che la gente di Kadokawa, la nostra casa madre, capisca il mio pensiero. Anche se non si può dire con assoluta certezza, è impossibile prevedere cosa riserverà il futuro per From e Kadokawa, almeno finché questa azienda sarà sotto la mia responsabilità, non lascerò che accada. Quindi spero che i nostri giocatori e i nostri fan possano sentirsi sicuri."

Un ritratto di Hidetaka Miyazaki

Iwata pronunciò queste parole durante un periodo molto difficile per Nintendo. Non volle comunque licenziare nessuno. Anzi, si ridusse lo stipendio per non andare a toccare i dipendenti. Attualmente FromSoftware è una realtà molto florida, che inanella un successo dopo l'altro, quindi non naviga sicuramente in cattive acque. Speriamo che rimanga così, in modo che Miyazaki non si trovi nelle condizioni di dover scegliere.