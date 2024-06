YouTube svela le Note, una funzione per la comunità simile a quanto già disponibile su Twitter

In un nuovo post sul blog, YouTube spiega che questa nuova funzione, Note, consentirà agli spettatori di aggiungere informazioni che chiariscono un video. Ad esempio, se qualcuno sta usando filmati vecchi per rappresentare un evento attuale, se un video è in realtà una parodia o se un prodotto di cui si parla in un video ha già una versione aggiornata.

YouTube sta sperimentando un nuovo strumento di fact-checking (ovvero di verifica dei fatti) gestito dalla community che consente agli utenti di fornire note contestuali sui video caricati sulla piattaforma, in modo simile a quanto già avviene su Twitter. YouTube spiega di aver limitato la fase di prova a diversi "collaboratori idonei" negli USA che saranno invitati via e-mail o tramite una notifica di Creator Studio a testare la funzione.

La spiegazione di YouTube sulle Note

YouTube spiega che le note su un video saranno visualizzate "se ritenute ampiamente utili". Come mostrato nell'immagine sottostante, la nota verrà visualizzata in un piccolo riquadro a comparsa sotto le visualizzazioni del video e la data di caricamento. Agli spettatori di un video con una nota visualizzata verrà chiesto se hanno trovato la nota utile, un po' utile o non utile e gli verrà chiesto di spiegare perché.

Il modo in cui appariranno le note su YouTube

"Un algoritmo aiuta a identificare le note che sono utili per un ampio pubblico, da tutte le prospettive", ha scritto YouTube nel post sul blog. "Se molte persone che in passato hanno valutato le note in modo diverso ora considerano la stessa nota utile, è più probabile che il nostro sistema mostri la nota sotto un video. Questi sistemi miglioreranno continuamente con l'aumentare del numero di note scritte e valutate su un'ampia gamma di argomenti".

