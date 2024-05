YouTube Music permette di cercare le canzoni fischiettando, ma non funziona così bene

Nel tentativo di migliorare l'interazione degli utenti e la facilità d'uso, YouTube Music ha lanciato una funzionalità che permette di identificare canzoni canticchiando , fischiettando o cantando direttamente nell'app su dispositivi Android. Questa funzione si propone come una valida alternativa a Shazam, ma con qualche extra interessante.

All'interno dell'app YouTube Music, le persone che hanno ricevuto già questa funzione, possono ora vedere un'icona a forma di onda acustica accanto al tradizionale microfono. Questo nuovo simbolo serve a indicare la funzione di ricerca sonora, attivabile con un semplice tocco. Una volta attivata, l'app ascolta e tenta di identificare le melodie trasmesse dall'utente , convertendo suoni e rumori in titoli musicali precisi, o quasi.

Tutti i limiti di questa funzione

Ecco come compare l'icona su YouTube Music

Mentre la funzione sembra quindi promettente, la tecnologia non è ancora perfetta. Stando a quanto detto in rete, si registra una certa variabilità nei risultati, specialmente con melodie cantate in qualche modo dalle persone, dove l'intonazione e il ritmo possono variare notevolmente rispetto alla versione originale della canzone.

YouTube Music sta continuando a sviluppare e affinare questa funzione, con l'obiettivo di migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale e musicale. L'aggiunta ha il potenziale per trasformare radicalmente come gli utenti interagiscono con la musica digitale, rendendo la ricerca di canzoni un'esperienza più interattiva e coinvolgente. Se infatti Shazam di suo offre questo servizio - ma solo con le melodie originali - spingendoti poi a sentire la canzone su una piattaforma esterna, YouTube Music integrerebbe tutto al suo interno, offrendo una connessione pressoché istantanea dal riconoscimento della canzone fino al suo ascolto, a patto che capisca quale canzone state fischiettando.