Dragon Quest 12 è ancora vivo, Yuji Horii torna a parlare del gioco

Dopo la sua prima presentazione, Dragon Quest 12: The Flames of Fate è praticamente sparito dai radar e non ne sappiamo nulla al di fuori del titolo e di un primo teaser trailer che però non ha mostrato nulla di effettivo sul gioco, ma il director Yuji Horii ha voluto rassicurare tutti sul fatto che questo sia ancora vivo e in sviluppo.

Non è che sia emerso molto altro, a dire il vero: "Grazie di cuore a tutti voi per il supporto", ha scritto Horii nel post su X riportato qui sotto, "So che non ci sono state informazioni su Dragon Quest 12, ma in realtà abbiamo avuto un incontro interno per parlarne proprio poco fa. Non posso ancora entrare nei dettagli, ma penso che questo debba essere un doveroso omaggio alle opere lasciate da due grandi persone scomparse, farò del mio meglio!"

Il riferimento alle due personalità scomparse, che rappresentano elementi fondamentali per la serie Dragon Quest, è ovviamente ad Akira Toriyama e a Koichi Sugiyama, due firme che hanno fortemente caratterizzato la storia del franchise.