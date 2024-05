Stellar Blade ora è tra i premi di PlayStation Stars riscattabili con i punti

Sony ha infatti aggiornato il catalogo dei giochi riscattabili, con Stellar Blade che ora può essere vostro con 17.500 punti . Chiaramente si tratta di un numero sostanzioso di punti, ma è comunque un'opzione aggiuntiva per l'acquisto del gioco senza dubbio gradita, con Sony che pare intenzionata a estendere a tutte le nuove esclusive PS5. Ad esempio, il mese scorso sono stati aggiunti anche Rise of the Ronin (17.500 punti) e Helldivers 2 (10.000 punti) , oltre a Balatro (3.750 punti) e Minecraft (5.000 punti).

Che cos'è PlayStation Stars?

Lo scontro con uno dei boss di Stellar Blade

PlayStation Stars è un programma fedeltà lanciato da Sony nel 2022 che permette ai giocatori PS5 e PS4 iscritti di accumulare punti compiendo acquisti su PlayStation Store (10 punti per ogni euro speso) o completando delle sfide mensile che cambiano ogni mese.

Oltre ai giochi, con i punti è possibile anche riscattare credito per il vostro portafoglio per gli acquisti sul PlayStation Store nei tagli da 5 e 20 euro, oggetti collezionabili digitali e bonus per vari giochi, come Genshin Impact ed EA Sports FC 24.

Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale su PlayStation Stars. Al momento non è possibile sfruttare questo programma direttamente da console, ma è necessario iscriversi tramite il sito ufficiale e usare la PlayStation App per dispositivi mobile.