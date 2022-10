PlayStation Stars, cos’è e come funziona il programma fedeltà di Sony appena arrivato in Italia

In concomitanza con l' arrivo in Italia , abbiamo quindi pensato di compilare una dettagliata guida su tutto quello che c'è da sapere su PlayStation Stars , in caso aveste ancora qualche domanda a riguardo. Passeremo in rassegna tutti i vantaggi che esso garantisce attualmente ai sottoscrittori, ma cercheremo inoltre di darvi qualche delucidazione sul procedimento per iscriversi, che non è propriamente intuitivo come avremmo voluto. Insomma, se vi considerate degli inossidabili fan di PlayStation, dovreste davvero dare un'occhiata qui sotto.

Fin dal momento del suo annuncio, avvenuto lo scorso luglio, PlayStation Stars ha fatto molto parlare di sé, specialmente a causa del rapido diffondersi di alcune notizie sul suo funzionamento filtrate direttamente dagli Stati Uniti, dove il programma fedeltà di Sony è già disponibile da qualche tempo. Dalla notizia secondo cui servirebbero 1.750 dollari di acquisti per riscattare con i punti un videogioco tripla A , a quella relativa alla corsia preferenziale nel supporto clienti per gli abbonati di livello massimo , la pubblicità che ha circondato l'iniziativa ha sempre assunto i contorni della polemica, col risultato che l'utenza, ad oggi, in larga parte non ha ancora compreso a fondo come funziona il servizio.

Che cos’è PlayStation Stars e come ci si iscrive?

PlayStation Stars ha quattro livelli, ognuno coi propri benefici

Partiamo però dal principio, perché c'è una buona possibilità che qualcuno, leggendo queste righe, non abbia mai sentito parlare del servizio prima d'ora. PlayStation Stars, almeno nella sua declinazione attuale, si configura come un programma fedeltà, non poi così distante da quello che distributori di benzina e supermercati studiano per tenersi incollati i loro clienti. Invece di valigie e borsoni di dubbio gusto, il programma mette in campo al momento due varietà di ricompense, i punti e i collezionabili digitali. I primi rappresentano una valuta che può essere convertita in prodotti dal PS Store o direttamente in credito da spendere nel negozio digitale di PlayStation, mentre i secondi sono degli oggetti virtuali che possono essere collocati in un espositore che da oggi accompagnerà il profilo di ogni giocatore PlayStation. Il programma è diviso in quattro livelli, ognuno dotato di specifiche ricompense, che si scalano acquistando videogiochi nel PS Store o sbloccando trofei. Il quarto, che si raggiunge dopo quattro acquisti o 128 trofei, come si vociferava include realmente la possibilità di avere la priorità nel supporto clienti.

Parleremo tra poco delle modalità utili a guadagnare le due ricompense, mentre ora ci focalizzeremo su come ci si iscrive al programma, che naturalmente è totalmente gratuito e non prevedere particolari vincoli di sottoscrizione. Al momento della stesura dell'articolo, PlayStation Stars ruota tutto attorno alla nuova PS App per dispositivi mobile, l'unico strumento che attualmente permette di navigare tra i vantaggi e le offerte del servizio. Il modo più facile per iscriversi è proprio attraverso l'applicazione: basterà scaricarla se già non l'avete sul vostro smartphone, effettuare il login con le credenziali del vostro profilo PlayStation, e cliccare sulla piccola icona blu presente nella parte superiore dell'interfaccia, seguendo poi le informazioni mostrate a schermo.

Ecco come si presenta l'interfaccia di PlayStation Stars all'interno della PS App

Da PC, via browser, può essere altrettanto semplice. Anche se da computer non è ancora possibile sfogliare i menù del programma, basta raggiungere questo indirizzo ed effettuare l'accesso per poi cliccare su "Abbonati ora", per essere immediatamente registrati a Stars. Paradossalmente, su entrambe le console PlayStation le sezioni dedicate al servizio sono nient'altro che degli spazi pubblicitari, che rimandano al download dell'app tramite codice QR. Sebbene questa sia incredibilmente curata e molto chiara da navigare, la scelta di poter accedere al programma solo da mobile è davvero inspiegabile, poiché si traduce in un ulteriore ostacolo alla comprensione del servizio per tutti quegli utenti che non sono avvezzi a muoversi tra diversi dispositivi tecnologici. Il nostro auspicio è di poter aver presto pieno accesso al profilo PlayStation Stars comodamente dalla console, un po' come accade su Xbox per l'iniziativa Rewards.