Scorn: i primi voti molto polarizzati dimostrano che è un gioco controverso

Scorn ottiene in questi minuti i primi voti dalle maggiori testate internazionali e questi appaiono fortemente polarizzati, a dimostrazione di come il titolo sia controverso, accolto in maniera decisamente diversa nelle varie recensioni.

Da parte nostra, vi invitiamo intanto a leggere la recensione di Scorn pubblicata su queste pagine, mentre qui sotto facciamo un primo elenco dei voti emersi finora online, dove il gioco al momento (su PC, dove si trova la maggioranza di recensioni) ha un 72 di Metascore medio, dunque decisamente vicino alla valutazione assegnata nella nostra recensione da parte di Tommaso Pugliese:

Attack of the fanboy - 100

Gaming Nexus - 90

CD-Action - 85

Sector - 85

Comicbook - 80

The Gamer - 80

Twinfinite - 80

EGM - 80

GamesHub - 80

JeuxActu - 80

Guardian - 80

MGG - 75

COGConnected - 75

Press Start Australia - 75

Carole Quintaine - 75

Windows Central - 70

GamesRadar+ - 70

IGN - 70

Gamepressure - 70

Gamingbible - 70

Pure Xbox - 70

The Loadout - 70

Stevivor - 65

Digital Trends - 50

Gamespot - 40

VGC - 40

XboxEra - 40

Come potete vedere, si passa in maniera piuttosto repentina da una maggioranza di voti posta tra 70 e 80 ad alcune insufficienze decisamente gravi che ne affossano la media, a dimostrazione di come il concept del gioco non sia piaciuto a tutti.

C'è un apprezzamento condiviso da tutti sulla costruzione del mondo di gioco e la sua estetica, ma in alcuni casi le lacune del gameplay, soprattutto per quanto riguarda il combattimento, hanno portato a un giudizio nettamente negativo.

D'altra parte, che si trattasse di un titolo molto particolare dal punto di vista strutturale era già emerso chiaramente dai numerosi gameplay diffusi nei mesi scorsi, in ogni caso potete provarlo tutti a partire da ora su PC e Xbox Series X|S.