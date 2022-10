Scorn è disponibile da ora, trailer di lancio per l'horror su PC e Xbox Game Pass

Scorn è disponibile da ora, 14 ottobre 2022 alle ore 12:00, e proprio in contemporanea con lo sblocco del gioco arriva anche il trailer di lancio ufficiale, che potete vedere qui sopra e ci mette subito nella giusta atmosfera.

Il trailer è composto da un montaggio di diverse scene tratte dal gameplay, che mostrano le strane situazioni e inquietanti situazioni in cui ci possiamo trovare nel corso di questa bizzarra avventura horror di Ebb Software ispirata alle illustrazioni di H.R. Giger.

Proprio in questi minuti abbiamo pubblicato anche la nostra recensione di Scorn, che vi invitiamo a leggere per conoscere meglio il gioco, che nel frattempo è disponibile per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Contrariamente a quanto si potesse pensare all'inizio, Scorn è decisamente più un'avventura che uno shooter in prima persona, con i puzzle a farla da padrone.

Sono comunque presenti momenti d'azione e combattimenti, in un'esperienza che si presenta continuamente angosciante e rivoltante, tra reminiscenze di Giger, Barker e Cronenberg. Come riferito da Tommaso Pugliese nella recensione, si tratta di "Un viaggio nell'orrore, che ci porterà ad esplorare un'ambientazione in cui carne, sangue, pelle e metallo di fondono in maniera straziante".

Tutto questo porta a un gioco "spietato anche nelle meccaniche", che ha i suoi punti di forza nell'atmosfera e negli enigmi mentre perde evidentemente qualcosa sul fronte dei combattimenti.