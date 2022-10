Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è verificato per Steam Deck, funziona

Nonostante non sia ufficialmente ancora uscito, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri risulta già verificato per Steam Deck, ovvero perfettamente funzionante sul dispositivo Valve che consente di giocare in portabilità, cosa che fa assumere al gioco tutt'altra dimensione.

A riportare la notizia è l'account Twitter Wario64, che riporta uno screenshot della pagina in cui viene riferito che Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri ufficialmente funziona su Steam Deck tra i giochi "verificati", ovvero quelli che hanno superato i test di corretto funzionamento per il dispositivo portatile di Valve.



Questa verifica garantisce che tutte le funzionalità siano correttamente accessibili attraverso i controlli di Steam Deck, che le icone siano correttamente mostrate, che l'interfaccia sia leggibile e ben visibile e che la configurazione grafica di default funzioni bene sul dispositivo.

Tutto questo rende Steam Deck la prima "console" portatile, per così dire, a far funzionare correttamente gli Uncharted tecnicamente più avanzati, visto che Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri raccoglie all'interno Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta.

La versione PC di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è stata elaborata da Iron Galaxy e attendiamo di vedere come sia stato svolto il lavoro. Intanto abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli annunciati per la versione PC il mese scorso da Sony: il gioco sarà disponibile dal 19 ottobre 2022 su Steam ed Epic Games Store.