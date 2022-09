Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri: data d'uscita ufficiale e dettagli annunciati per la versione PC

La raccolta Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PC ha una data d'uscita ufficiale: il 19 ottobre 2022. In realtà la data si conosceva già, ma Sony non l'aveva ancora timbrata, per così dire. Così i giocatori PC potranno indossare finalmente i panni di Nathan Drake e Chloe Frazer, in due dei più scoppiettanti capitoli della serie: Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta.

Svelati anche i dettagli sulle caratteristiche esclusive di questa edizione. La versione PC di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è "ottimizzata, con migliorie appositamente implementate per quella piattaforma, come un'interfaccia rivista, cursori di scala, rilevamento di GPU e VRAM, velocità di caricamento variabile e molto altro ancora.

Scoprite panorami mozzafiato con una fedeltà grafica migliorata. Immergetevi nella narrazione cinematografica con risoluzione 4K reale super nitida. Da fitte giungle a montagne innevate, da isole esotiche a strade bagnate dalla pioggia, ammirate tutti i panorami delle splendide ambientazioni di Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri grazie al supporto dei monitor ultrawide. Divertiti per la prima volta con una lunga serie di regolazioni grafiche realizzate appositamente per PC, come la qualità variabile di texture e modelli, il filtro ansiotropico, nuovi sistemi di ombre e riflessi, e l'occlusione ambientale.

I giocatori su PC potranno giocare con tutti i nuovi controlli e le nuove opzioni di personalizzazione di Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri. Provate il feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici progettati per Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri giocando con il controller DualSense collegato via cavo al tuo PC. Con il supporto al controller DualShock 4, a un'estesa selezione di altri gamepad e all'accoppiata tastiera e mouse, è possibile lasciare il proprio segno sulla mappa in qualsiasi modo e personalizzare ulteriormente l'esperienza con la rimappatura completa dei controlli, il blocco delle icone del controller e le opzioni per ignorare gli input. Per chi vuole ravvivare ancora di più le cose, è possibile provare il supporto RGB per le periferiche Razer Chroma e i dispositivi compatibili Chroma Link, oltre ai modelli Logitech e Corsair.

Potenziate il framerate con la soluzione di upscaling temporale di livello superiore, AMD Fidelity FX Super Resolution 2. FSR 2 usa algoritmi temporali all'avanguardia per migliorare il framerate e garantire un'esperienza di gioco ad alta risoluzione e di alta qualità in Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri su un'ampia gamma di schede grafiche compatibili. E con una potenza del genere, preparatevi a scatti epici in Modalità foto!

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PC costerà 49,99€ e sarà disponibile su Steam e Epic Games Store. Prenotando su Epic Games Store si otterrà anche il "nuovo" idrovolante di Sully, un aliante che può essere utilizzato all'interno di Fortnite!

Vediamo anche quali sono i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Obiettivi di performance : 30 FPS @ 720p Medium Settings

: 30 FPS @ 720p Medium Settings CPU : Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB) RAM : 8 GB (consigliati 16 GB)

: 8 GB (consigliati 16 GB) Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Memoria: 126 GB HDD (SSD consigliata)

Requisiti consigliati

Obiettivi di performance : 30 FPS @ 1080p High Settings

: 30 FPS @ 1080p High Settings CPU : Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X GPU : NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Memoria: 126 GB SSD

Requisiti Performance

Obiettivi di performance : 60 FPS @ 1440p High Settings

: 60 FPS @ 1440p High Settings CPU : Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X

: Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X GPU : NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB)

: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Memoria: 126 GB SSD

Requisiti Ultra