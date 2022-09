Modena Nerd: si è conclusa un'edizione da record, con tanti tornei e-sport, spettacoli e novità

Oltre la competizione

La Gamers Arena del Modena Nerd

Grande interesse per la Zowie Esport Experience che grazie alle caratteristiche dei monitor BenQ Zowie XL2546K, appositamente progettati per l'esport, ha permesso a tutti i visitatori della fiera di poter provare l'esperienza di una postazione con setup competitivo.

Tra le zone tematiche più frequentate ci sono state quelle dedicata a Nintendo Switch, con una carrellata di ultime novità per la piccola console della casa di Kyoto tra cui il fresco di uscita Splatoon3 che ha attirato moltissimi curiosi, e l'area dedicata alla Next-Gen, che ha proposto i più recenti titoli riprodotti a 120fps grazie ai monitor Mobiuz EX2510S con caratteristiche studiate per sfruttare a pieno le prestazioni offerte dalle console di nuova generazione.

Gaming a tutto tondo e oltre, grazie al progetto Gaming Ink Tour by Alle Tattoo & Gamers Arena che ha incantato il pubblico con laboratori a tema Tatoo

SpeedRun molto seguite di Ace e Hyuga dal podcast Enciclopedia dei Videogiochi.

I vincitori della Valorant Zowie Cup

Gamers Arena è orgogliosa di partecipare all'importante progetto che vede il videogioco come principale strumento d'inclusività. Nello stand dedicato ad ANFFAS gestito dai tutor e dai loro ragazzi che hanno accompagnato i visitatori del Modena Nerd a giocare a Fifa, Fortnite e Street Fighter V per poi sfidali sul campo. Hanno mostrato l'importanza del videogioco come mezzo utile per stimolare i rapporti nella totale inclusività.

Il prossimo evento di GamerArena sarà al Gamicon, il 7-8-9 ottobre a Pistoia.