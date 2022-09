Epic Games Store: giochi gratis del 22 settembre 2022 svelati ufficialmente

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha ora svelato quali saranno i giochi gratis disponibili a partire da giovedì 22 settembre 2022, ovviamente per PC. Si tratta di Ark: Survival Evolved e Gloomhaven e saranno riscattabili per una settimana, ossia fino al 29 settembre 2022, alle ore 17:00.

ARK: Survival Evolved di nuovo gratis

Ark: Survival Evolved è un survival game ambientato su di un'isola misteriosa, in cui l'unico obiettivo è sopravvivere alle creature che popolano il luogo e agli altri giocatori. Si tratta di uno dei titoli di maggior successo del genere, che ha reso noto il nome dello studio di sviluppo Studio Wildcard. Epic Games Store lo aveva già regalato in passato.

Gloomhaven sarà gratis la prossima settimana

Gloomhaven, invece, è un gioco di ruolo tattico di buona fattura di Twin Sails Interactive, adattamento videoludico di un amatissimo gioco da tavolo. Il gioco mescola meccaniche di combattimento a turni con l'esplorazione di intricatissimi dungeon. Può essere affrontato da soli o in modalità cooperativa, per la gioia di chi ama condividere la propria esperienza.

Infine, vi ricordiamo che anche oggi ci sono dei regali da riscattare nell'Epic Games Store, quindi correte a farlo se non volete perderveli.