Epic Games Store: i giochi gratis del 15 settembre 2022 disponibili, link e dettagli

Come ogni giovedì, anche oggi - 15 settembre 2022 - sono disponibili i giochi gratis dell'Epic Games Store, per PC. I giochi di oggi sono due, come annunciato la settimana scorsa, ovvero Spirit of the North e The Captain.

Potete reclamare Spirit of the North gratis dell'Epic Games Store a questo indirizzo, mentre The Captain è disponibile a quest'altro indirizzo, oppure potete accedere direttamente al Launcher ufficiale di Epic Games.

Spirit of the North è un particolare gioco d'avventura in terza persona, incentrato su un'ambientazione fortemente ispirata all'Islanda, al suo folklore e alle sue tradizioni.

Spirit of the North, un'illustrazione

Nel gioco interpretiamo una volpe rossa che si fonde con un guardiano dell'Aurora boreale e, in questa forma dovremo vivere un complesso viaggio tra le montagne per scoprire di più sullo spirito e su quanto sta accadendo al territorio, ora in rovina.

Il gioco non ha dialoghi e racconta la propria storia in modo silenzioso, mentre si risolvo enigmi e si contemplano gli scenari naturali del paese nordico.

The Captain è invece un'avventura nel quale interpretiamo il capitano Thomas Welmu, ufficiale scientifico spaziale disperso all'altro capo della galassia e protagonista di una notevole odissea fantascientifica.

The Captain, uno screenshot

Una forza oscura è diretta verso la Terra e, per evitare che quest'ultima venga distrutta, dovremo percorrere l'intera galassia e trovare nuovi amici, facendoci però anche nuovi nemici.

Nel gioco ci ritroviamo a esplorare pianeti, riparare la nostra nave e compiere scelte importanti per il prosieguo della storia, sia per quanto riguarda il Capitano Welmu che il destino della Terra.