Crisis Core - Final Fantasy 7: Reunion, abbiamo provato la remaster del prologo di Final Fantasy VII

In occasione di un evento londinese molto ben organizzato, dunque, abbiamo provato Crisis Core - Final Fantasy 7- Reunion e oggi analizzeremo in vostra compagnia le migliorie e gli ammodernamenti di questa peculiare remaster.

Quale che sia la vostra opinione su questo prologo di sorta, che narra le avventure di Zack Fair prima degli eventi del gioco principale, è dunque innegabilmente una mossa piuttosto furba da parte di Square Enix riproporlo in veste rinnovata al pubblico. Specialmente con i successivi tasselli di Final Fantasy VII Remake ancora in sviluppo.

Si sa, la compilation di Final Fantasy VII contiene titoli (e un lungometraggio) a dir poco discussi, ma, per quanto divisivo possa risultare il suo apporto alla narrativa del leggendario JRPG di Kitase e compagnia, quasi chiunque sembra essere d'accordo almeno su un aspetto che la riguarda: il suo pezzo più riuscito è Crisis Core. Questo gioco per PSP con alle redini il buon Tabata - ai tempi non era ancora fuggito da Square Enix e sicuramente aveva in volto qualche ruga da stress in meno - è dopotutto un JRPG action di tutto rispetto, con più di una meccanica interessante e incentrato su uno dei personaggi più amati dalla fanbase; tutte qualità che hanno permesso a molti, almeno in parte, di passare sopra a una narrativa così altalenante da far sembrare un giro sulle montagne russe una tranquilla passeggiata in pianura.

Gameplay: stregati dal remake

Crisis Core - Final Fantasy VII- Reunion: i boss sono stati ritoccati, ma sono comunque molto simili a quanto visto nell'originale

Cominciamo dalla cosa più importante: definire semplicemente remaster questo Reunion è abbastanza riduttivo. Il gioco è a tutti gli effetti un remake parziale, che vanta cambiamenti meccanici significativi nonostante la struttura di fondo e la narrativa sembrino assolutamente invariate rispetto al titolo originale. Noi, per l'esattezza, abbiamo potuto giocare il primo capitolo della campagna e più precisamente una missione a Wutai dove abbiamo avuto modo di testare per qualche minuto il rinnovato sistema di combattimento e affrontare un paio di boss.

Partiamo proprio dalle battaglie, perché la legnosità del titolo originale sembra del tutto scomparsa, in favore di combattimenti marcatamente più vicini a quanto visto in Final Fantasy VII Remake. Zack qui può, infatti, eseguire combo corpo a corpo e schivate molto più fluide e veloci rispetto al passato, caratteristica che rende il tutto nettamente più dinamico. Come ovvio che sia, l'intelligenza artificiale è stata resa marcatamente più aggressiva per controbilanciare tali modifiche e, dato che già attaccava con una discreta frequenza anche nel Crisis Core originale, è diventato necessario muoversi con più furbizia. Non bastasse, a questo si aggiunge la possibilità di utilizzare i poteri delle materia (equipaggiabili ovviamente nel solito menu) con la comoda pressione di un tasto dorsale, e di riempirsi MP, punti vita o AP con gli oggetti posseduti in qualunque momento grazie a menu in sovrimpressioni del tutto rinnovati.

Nel complesso? Sono tutti cambiamenti apprezzatissimi, che fanno sembrare Crisis Core un JRPG congegnato l'altro ieri. Solo una cosa ci ha un po' stranito: la volontà di mantenere pressoché immutato il sistema della slot, chiamato Digital Mind Wave. Anche qui, infatti, si possono ottenere poderosi bonus passivi o mosse finali devastanti (le classiche Limit Break) in modo completamente casuale, per via di una serie di numeri e ritratti che scorrono a mo' di slot machine nella parte alta dello schermo mentre si ammazzano nemici; si tratta di una meccanica un po' caciarona, che spezzava parecchio il ritmo anche nell'originale e poteva a nostro parere essere rivista in modo da richiede più tattica e intelligenza. Se non altro, i filmati che introducono le Limit Break e le animazioni delle stesse mosse possono venir rapidamente tagliati, e il DMW di per sé non rovina più di tanto l'esperienza generale, specialmente in questa versione perfezionata.

Square Enix sembra essersi impegnata anche per rendere i boss più interessanti: ora questi hanno devastanti mosse caricate che costringono il giocatore all'offensiva (meglio se sfruttando le loro debolezze elementali) per evitare bordate terrificanti o addirittura stordirli, e i pattern d'attacco ci sono sembrati leggermente più pericolosi, seppur non particolarmente più vari (la battaglia contro Ifrit è stata molto simile a quella originale, dunque è plausibile che alcuni boss siano stati modificati solo marginalmente).