NVIDIA GeForce RTX 3000: schede video ancora in sconto, a marchio Zotac

Non sono ancora terminate le offerte di Zotac Gaming che potete trovare grazie al rivenditore italiano Next. In questo momento potete acquistare tante schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3000 a ottimi prezzi così da rendere i vostri PC sempre più potenti e giocare alle ultime novità alla qualità più alta possibile.

Se volete visualizzare la lista completa delle promozioni attualmente attive, non dovete far altro che raggiungere questo indirizzo. Vi segnaliamo subito che gli sconti sono validi solo fino al 20 ottobre 2022, quindi non fatevi sfuggire l'occasione. Se siete in dubbio su quali schede puntare, vi diamo alcuni consigli su alcuni dei prodotti più interessanti disponibili in questo momento nella selezione di Zotac Gaming.

Partiamo con uno dei modelli meno costosi tra quelli a disposizione, la Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge da 8 GB. Questo modello misura 222.1 mm x 115.6 mm x 38.2 mm. L'output video è fino a 7680 x 4320 @60Hz sia per l'uscita HDMI 2.1 che per le tre DisplayPort 1.4a. La velocità di clock della GPU è 1.695 MHz. I numero dei core CUDA è 4864. Propone un sistema a due ventole per il raffreddamento. Potete trovare questa GPU a questo indirizzo: lo sconto è del 14%, ovvero di 90.90€.

Proseguiamo poi con la Scheda Grafica Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR da 8 GB GDRR6. Questo modello misura 231.9 mm x 141.3 mm x 41.5 mm. La risoluzione massima del segnale di output è 7680 x 4320 Pixel. In termini di velocità di clock boost, questo modello arriva a 1.725 MHz. La tecnologia di raffreddamento a due ventole è Zotac IceStorm 2.0. Dispone di una uscita HDMI e tre DisplayPorts. Questa GPU è disponibile a questo indirizzo con 150.90€ di sconto, ovvero un risparmio del 19%.

Zotac GeForce RTX 3060 Ti

Ripetiamo che la promozione di Zotac Gaming è disponibile solo fino al 20 ottobre 2022. Le offerte rimarranno però a disposizione fino a esaurimento scorte, quindi vi consigliamo di dare un'occhiata alla lista di quelle disponibili per vedere se vi è qualcosa di vostro interesse prima che sia troppo tardi.