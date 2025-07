Dying Light: The Beast è stato rinviato, annunciata la nuova data di uscita del survival horror

Techland ha annunciato oggi che Dying Light: The Beast è stato rinviato, comunicando anche la nuova data di uscita che ora è fissata per il 19 settembre, dunque circa un mese dopo quella precedentemente annunciata per il 22 agosto.

Non si tratta dunque di un posticipo di grande impatto, ma questo tempo extra tornerà utile a Techland per investire più tempo nella rifinitura e ripulitura del gioco, in modo che questo raggiunga il massimo livello qualitativo per il lancio.

In ogni caso, Dying Light: The Beast sarà presente in forma giocabile anche alla Gamescom 2025 con una demo che potrà essere provata dal pubblico presso lo stand di Techland, nella Hall 6, dunque ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sulla situazione.