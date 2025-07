Dying Light: The Beast rinuncia a una delle caratteristiche del secondo gioco per il bene della saga

Dying Light: The Beast , però, non proporrà nulla del genere e opterà per una trama lineare: perché?

Dying Light: The Beast avrà una trama senza scelte narrative

Techland ha spiegato che Dying Light: The Beast non permetterà di scegliere come si svolgono gli eventi poiché ha il compito di ristabilire un "canon ufficiale" che "dia dei suggerimenti sul futuro della serie".

Parlando con GamesRadar+, il franchise director Tymon Smektala ha spiegato che Techland sta parzialmente facendo un passo indietro riguardo alla scelte narrative che hanno permesso ai giocatori di Dying Light 2 di definire alcuni elementi del mondo di gioco nel tentativo di "tornare a ciò che abbiamo fatto con Dying Light 1".

Inoltre, come già detto, lo scopo è creare un finale canonico sul quale far appoggiare ciò che verrà in futuro. "Volevamo che fosse un capitolo canonico della serie. Abbiamo guardato a ciò che è successo a Kyle Crane nel primo gioco e volevamo raccontare il prossimo capitolo della storia." Per farlo, Kyle deve fare le stesse cose e trovarsi nello stesso posto per tutti i giocatori alla fine di The Beast.

Vi segnaliamo infine che il primo Dying Light riceve il "Retouched Update" che migliora la grafica su PC e console.