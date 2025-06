Dying Light 2 collabora con Balatro per un DLC gratuito che include missioni e ricompense uniche

Techland ha presentato un nuovo contenuto cross-over per il suo gioco d'azione horror Dying Light 2 : parliamo di Friend of Aiden e si tratta di una collaborazione con Balatro , il roguelite a tema poker. Si tratta di un contenuto completamente gratuito .

I dettagli sul DLC Dying Light 2 Friend of Aiden

Il pacchetto Dying Light 2 Friend of Aiden include:

Il costume di Jimbo, ovvero il pagliaccio di Balatro ma in versione killer di zombie

Il pugnale cerimoniale, un'arma per chi non fa bluff in grado di aumentare il moltiplicatore uccidendo diversi tipi di nemici, eseguendo esecuzioni e distruggendo dei pensagli del Joker (il moltiplicatore si annulla quando l'arma viene riparata)

I pendagli del Joker, quando li crei sono casuali e danno un effetto unico al gameplay

Paravela a tema Joker per planare con stile

Tutti questi contenuti si ottengono completando le due missioni presenti in Friend of Aiden: secondo gli autori, una di queste è "piena di diabolici indovinelli che metteranno alla prova la vostra conoscenza di Villedor".

Ricordiamo che Balatro è un gioco di carte roguelite nel quale dobbiamo creare combinazioni in stile Poker con lo scopo di battere un punteggio via via sempre più alto, combinando i poteri di alcune carte "jolly" che permettono di ottenere svariati bonus. Questo cross-over con Dying Light 2 è particolare, visto che parliamo di due generi completamente diversi, ma la follia di Balatro si può applicare facilmente a qualsiasi contesto, pare.

Ricordiamo infine che Dying Light 2 è tra i giochi che lasceranno PS Plus a luglio.