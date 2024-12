Steam propone i saldi di Techland, da Dying Light 2 a Call of Juarez

L'abbuffata del Black Friday sarà anche terminata, ma c'è sempre spazio per le offerte su Steam, che giusto in queste ore ha dato il via ai saldi dell'editore di Techland, che includono ovviamente la serie Dying Light e Call of Juarez.

Dying Light 2: Stay Human Reloaded (include il DLC Bloody Ties) al momento è in promozione a 23,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto ai canonici 59,99 euro, mentre il primo capitolo viene proposto al prezzo stracciato di 3,99 euro. Se entrambi mancano alla vostra raccolta, risulta ancor più conveniente il bundle Dying Light True Survivor a 29,70 euro che include tutti e due i giochi e i DLC del primo capitolo.