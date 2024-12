I giochi di Humble Choice di dicembre sono disponibili, con Atlas Fallen, Inkulinati e Bomb Rush Cyberfunk

Humble Bundle ha svelato e reso disponibili per gli abbonati a Humble Choice i giochi di dicembre . Niente giochi tripla A, ma la line-up di questo mese è davvero solissima e include giochi molti apprezzati su Steam come Bomb Rush Cyberfunk, Venba, Inkulinati e The Invincible. Vediamo subito l'elenco completo dei titoli e i bonus di questo mese:

I vantaggi di Humble Choice

Per chi non conoscesse Humble Choice, si tratta di un servizio che al costo di 9,99 euro permette ogni mese permette di riscattare una line-up di giochi senza costi aggiuntivi. Nello specifico riceverete le chiavi per riscattare i giochi su Steam e altri store ufficiali e, una volta fatto, saranno vostri per sempre.

Uno scatto da Bomb Rush Cyberfunk

Gli altri vantaggi del servizio includono la Humble Games Collection, una raccolta di titoli pubblicati da Humble Games che conta oltre 50 giochi senza DRM, e uno sconto fino al 20% (in base al numero di mesi di abbonamento attivi) sugli acquisti fatti tramite l'Humble Store e che si somma ad eventuali altri sconti proposti dalla piattaforma.

È possibile sospendere o annullare l'abbonamento in qualsiasi momento e anche attivarlo solamente quando trovate particolarmente interessante e conveniente la line-up di un determinato mese. Il 5% del prezzo viene devoluto a un ente benefico differente ogni mese. Questa volta verranno donati all'organizzazione umanitaria nonprofit Direct Relief. Per maggiori dettagli vi rimandiamo a Humble Bundle, a questo indirizzo.