Tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate in sconto su Instant Gaming, perfetto per giocare Indiana Jones

Tramite Instant Gaming possiamo acquistare ora tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate (valido per computer e console, quindi) a un prezzo speciale. Potete infatti ottenere circa un 30% di sconto e giocare così per 90 giorni a basso prezzo a tantissimi giochi, compresi quelli pubblicati al D1. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete un prezzo più basso perché ancora non è inclusa l'IVA. Il prezzo che vi indichiamo noi è quello effettivo che andrete a pagare.