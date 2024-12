Le performance di Monster Hunter Wilds sono migliorate dalla beta, sistemato uno dei bug più fastidiosi

"La build che avete giocato oggi (quella provata dalla stampa ndr) è quella più aggiornata rispetto alla beta", ha detto Tokuda a VGC, "e abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della build completa e per eliminare i bug e questo genere di cose".

Grazie ai nuovi provati da parte della stampa sono arrivate ulteriori informazioni su Monster Hunter Wilds , alcune anche da parte degli stessi sviluppatori. Molti degli articoli pubblicati in queste ore affermano che le performance del gioco sono migliorate rispetto alla beta , che da questo punto di vista non aveva convinto del tutto sia su console che su PC.

I mostri non cambieranno area dopo poco tempo nel gioco completo

A proposito di problemi, Tokuda ha svelato che l'elevata frequenza con cui i mostri cambiavano area nella beta dello scorso mese, uno degli aspetti più criticati dai giocatori, era causata da un bug e non da una scelta intenzionale da parte del team di sviluppo, che anzi ha già corretto il tiro nella build fatta provare dalle testate internazionali nei giorni scorsi.

"Il fatto è che il test dell'Open Beta era una versione precedente che presentava alcuni bug, uno dei quali era che i mostri si muovevano più spesso del previsto", ci ha spiegato Tokuda. "In realtà non era un'intenzione progettuale quella di farli muovere così rapidamente, ma solo che ogni X secondi si sarebbero spostati, e non era una cosa che avevamo previsto".

"Abbiamo quindi corretto il bug, e dopo la beta abbiamo ricevuto molti feedback, e questo e molti altri aspetti sono stati migliorati per il gioco finale, e anche l'elaborazione generale del modo in cui i mostri decidono dove andare e cosa fare è in fase di perfezionamento per il gioco completo".

Vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di guardare i due video gameplay che abbiamo pubblicato su YouTube dove diamo la caccia al Congala e al Lala Barina.