Monster Hunter Wilds è disponibile in prova per un tempo limitato per gli abbonati a PlayStation Plus

Per chi non lo sapesse, a differenza delle demo, le versioni di prova a tempo del PlayStation Plus Premium danno modo di accedere al gioco completo per un periodo di tempo limitato, che varia da titolo a titolo, con la possibilità di trasferire i progressi fatti qualora l'utente decida di acquistarlo in seguito.

Sony ha aggiornato il catalogo dei giochi in prova a tempo limitato riservato agli abbonati a PlayStation Plus Premium , ovvero il livello più alto del servizio, aggiungendo Monster Hunter Wilds .

Monster Hunter Wilds è in offerta sul PlayStation Store

Per quanto riguarda Monster Hunter Wilds, questa versione di prova offre due ore di tempo: un lasso non lunghissimo, è vero, ma quanto basta per affrontare le prime cacce dell'hunting game di Capcom, provare alcune armi e farsi un'idea del titolo prima di valutare un eventuale acquisto. A questo proposito, segnaliamo che il gioco al momento è in offerta sul PlayStation Store fino alle 00:59 italiane di mercoledì giovedì 3 luglio. Potrete acquistarlo al prezzo di 55,99 euro, anziché i 79,99 euro canonici, con un risparmio di circa il 30%. Lo trovate a questo indirizzo.

La versione di prova di Monster Hunter Wilds rientra tra i vantaggi annunciati da Sony per festeggiare il 15esimo anniversario dal lancio di PlayStation Plus. Tra gli extra ci sono anche un pack di Valorant e bonus per Sony Picture Core.