Play Store, il menu dell’account cambia in attesa del Material 3 Expressive

In attesa del nuovo design Material 3 Expressive, diverse app di Google iniziano ad aggiornarsi, come Play Store. Proprio qualche giorno fa diversi utenti hanno iniziato a notare un cambiamento legato più che altro alle icone delle scorciatoie di ricerca, completamente diverse e caratterizzate da colori vivaci per adattarsi alla futura interfaccia. Adesso tocca al menu dell'account, rivisto per offrire un'esperienza più chiara e intuitiva. Ovviamente tutte queste piccole novità non sono ancora disponibili ufficialmente, ma sono state notate da diverse fonti, come AssembleDebug.