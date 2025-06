Material 3 Expressive arriva su Play Store: colori vivaci e nuove icone per un’interfaccia più chiara

In attesa di Material 3 Expressive e del suo rilascio ufficiale, Google sta progressivamente rinnovando alcune applicazioni come Play Store. In questo caso non si tratta di una vera e propria rivoluzione estetica, bensì di un piccolo miglioramento volto a rendere l'esperienza utente più chiara e intuitiva. Chiaramente non può mancare una palette di colori rivista affinché sia coerente con il grande aggiornamento. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.