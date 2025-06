Gillette e Razer per un rasoio da barba per veri gamer in offerta: 5 lamette di ricambio incluse

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta che farà felici i gamer e chi è alla ricerca di un nuovo rasoio da barba: la promozione prevede uno sconto del 35% sull' edizione limitata targata Razer del rasoio Gillette con 5 lamette extra incluse, per un costo finale d'acquisto di 19,50€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Si tratta di una collaborazione alquanto curiosa ma allo stesso tempo suggestiva e interessante. Il box in edizione limitata , infatti, risulta essere molto elegante ed esteticamente accattivante. Il rasoio è, invece, un rasoio con barra integrata classico di Gillette, tra i migliori a disposizione.

I dettagli della partnership tra Razer e Gillette

E dunque, la coppia che non ti aspetti, Razer e Gillette. Lo spot, quello di una rasatura per veri gamer, è quanto mai azzeccato. Due brand, due marchi che rappresentano delle eccellenze nei loro settori si fondono per un'edizione limitata che include il rasoio, le lamette di ricambio (5), la base magnetica e una custodia da viaggio brandizzata proprio Razer.

Rasoio Gillette X Razer e custodia da viaggip

Il rasoio è dotato di 5 lame affilate in acciaio e della tecnologia FlexDisc che permette di seguire i contorni del viso per una rasatura precisa e confortevole. Il manico del rasoio, invece, ha un design resistente pensato per una presa comoda e per durare nel tempo.