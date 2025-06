La versione stabile di Android 16 è finalmente disponibile, ma il Material 3 Expressive arriverà a settembre

Android 16, nella versione stabile, è stato rilasciato ieri sui dispositivi Pixel. Tuttavia, l'attesissima nuova interfaccia Material 3 Expressive non è inclusa nell'aggiornamento e verrà rilasciata tra qualche mese. Si tratta di una delle novità maggiormente apprezzate: il nuovo linguaggio di design apporterà infatti una serie di modifiche e migliorie per un'esperienza utente ancora più fruibile. Se con la nuova versione di Android è già possibile usufruire di alcune nuove feature, per altre bisognerà attendere diversi mesi.

Tante novità in arrivo

Come vi abbiamo già detto, il Material 3 Expressive offre un'interfaccia completamente rinnovata ed è tra le novità più importanti di Android 16. Questo linguaggio di design introduce colori vibranti, nuovi font e animazioni dinamiche, ma anche funzionalità che rendono l'esperienza utente più godibile.

Vi ricordiamo che Android 16 è disponibile nella versione stabile per dispositivi Pixel (nelle prossime settimane anche su smartphone Xiaomi, Samsung, OnePlus e altri ancora). Se non sapete come scaricare l'aggiornamento, basterà andare nelle Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema. Troverete quindi la nuova versione del sistema operativo pronta per il download.

I Pixel compatibili sono: Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9° e Pixel Tablet. E voi lo avete già provato? Fateci sapere cosa ne pensate!