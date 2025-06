Anthropic chiude Claude Explains dopo una settimana: il blog scritto da un chatbot non convince

Claude Explains è stato lanciato la scorsa settimana, ma a quanto pare non ha convinto gli utenti . Il blog scritto da un chatbot ha scatenato una serie di malcontenti, lamentando in particolare una mancanza di trasparenza . Sebbene il sito stesse indicizzando piuttosto bene lato SEO (quindi era ben visibile e aveva raccolto anche link da circa 24 siti web) l'esperimento ha recato più disagi che entusiasmo . Cerchiamo di fare chiarezza.

"Claude Explains è un esempio precoce di come i team possano usare l'AI per aumentare il loro lavoro e fornire maggiore valore agli utenti", aveva spiegato un portavoce dell'azienda. "Non è solo output grezzo di Claude, il processo editoriale richiede esperienza umana e passa attraverso diversi tentativi".

Claude Explains, come anticipato prima, è un blog scritto interamente dal chatbot Claude . Gli articoli erano prevalentemente incentrati su contenuti tecnici e strategie aziendali , ovviamente revisionati e controllati dagli umani. Tuttavia, secondo le lamentele degli utenti, è difficile capire cosa sia stato scritto dal chatbot e quanto siano dovuti effettivamente intervenire gli editor , considerate anche le informazioni imprecise già lamentate da Bloomberg e G/O Media.

Le novità di Claude

Nel frattempo, Anthropic sta continuando a implementare nuove funzionalità. Ha infatti introdotto una modalità vocale per Claude, attualmente in fase beta e in inglese, che permette di comunicare con il chatbot tramite dialoghi. Inoltre, questa nuova funzionalità è stata integrata con l'ecosistema di Google ed è utilizzabile con Google Calendar e Gmail, nonché Google Docs per gli abbonati ai piani Enterprise.

L'intelligenza artificiale fa ormai passi da gigante e il suo utilizzo scatena opinioni contrastanti. Vi ricordiamo che durante un esperimento, condotto da Anthropic su Claude Opus 4, l'IA avrebbe minacciato un ingegnere di rivelare il suo rapporto extraconiugale, se fosse stata disattivata.