Reddit cita in giudizio Anthropic: oltre 100.000 accessi non autorizzati ai contenuti della piattaforma

Reddit ha intentato una causa legale contro Anthropic presso la corte superiore di San Francisco, accusando la società di intelligenza artificiale di aver effettuato oltre 100.000 accessi non autorizzati alla sua piattaforma da luglio 2024 , nonostante Anthropic avesse dichiarato di aver bloccato i propri bot dal crawling dei contenuti. La denuncia segna un nuovo capitolo nella crescente tensione tra le aziende tecnologiche e le piattaforme di contenuti umani in merito all'uso dei dati per l'addestramento dei modelli linguistici.

Un’azienda con “due facce”?

Nel documento depositato, Reddit definisce Anthropic una società di intelligenza artificiale "in ritardo ma in rapida crescita" che si presenta al pubblico come un "paladino morale" del settore, ma che nei fatti "ignora deliberatamente le regole" per i propri profitti. Reddit contesta apertamente la buona fede di Anthropic, sostenendo che i dati rubati abbiano un valore economico enorme e rappresentino una risorsa essenziale per l'addestramento di chatbot come Claude.

Anthropic

"L'umanità di Reddit è di un valore unico in un mondo appiattito dall'intelligenza artificiale," ha dichiarato Ben Lee, Chief Legal Officer di Reddit, in un comunicato inviato a The Verge. "Le nostre discussioni rappresentano quasi 20 anni di conversazioni umane autentiche su qualsiasi argomento immaginabile. Queste discussioni non esistono altrove e sono fondamentali per addestrare modelli linguistici."