tvOS 26: Apple conferma la compatibilità con tutti i modelli attuali e adotta una nuova numerazione

La vera novità riguarda però la numerazione stessa del software: anziché passare a tvOS 19 come ci si sarebbe aspettato, Apple adotterà la dicitura "26" per tutti i sistemi operativi in uscita tra settembre 2025 e settembre 2026 . Questo cambiamento, già anticipato da alcune indiscrezioni su iOS e iPadOS, punta a uniformare il ciclo di rilascio dei prodotti e delle piattaforme software, semplificando la comunicazione e allineando tutti i dispositivi Apple sotto lo stesso ombrello.

Un’interfaccia ispirata a visionOS

tvOS 26 porterà con sé anche un rinnovamento dell'interfaccia grafica, ispirato alla visione estetica di visionOS. Gli utenti possono aspettarsi elementi fluttuanti, trasparenze, ombre e giochi di luce che creano un effetto vetro: la stessa filosofia di design che Apple ha già mostrato nelle anticipazioni di iOS 26. Questo approccio darà un tocco moderno anche alla TV di casa, con un look più coerente e uniforme all'interno dell'ecosistema Apple. Cosa aspettarsi dalla WWDC 25: iOS 26, macOS 26, Apple Intelligence e tanto altro Non mancheranno nuove funzionalità come gli screensaver aggiornati, una nuova app Games trasversale alle piattaforme e opzioni per la sincronizzazione Wi-Fi. Inoltre, Apple potrebbe integrare strumenti AI avanzati per migliorare l'esperienza d'uso, anche se i dettagli su queste caratteristiche restano ancora avvolti nel mistero.