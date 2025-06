Cosa aspettarsi dalla WWDC 25 di Apple: iOS 26, macOS 26, Apple Intelligence e tanto altro ancora

Mancano ormai pochissimi giorni alla WorldWide Developers Conference di Apple, che si terrà il prossimo 9 giugno alle 19 ore locali italiane presso l' Apple Park di Cupertino , con una diretta in streaming sul sito ufficiale della compagnia e sull'app Apple Developer. Tanta è la carne al fuoco in arrivo, tra nuove versioni di watchOS, iOS, macOS, tvOS, nuove funzionalità per Apple Intelligence e altro ancora: scopriamo insieme quali potrebbero essere gli annunci.

Le novità di iOS 26 non si fermano unicamente al design, dal momento che sono previsti miglioramenti per l'app Messaggi, Musica, Note e CarPlay. L'app Musica, in particolare, potrebbe vedere l'arrivo delle copertine animate in corrispondenza della schermata di blocco. Oltre a questo, in occasione della WWDC 25, Apple potrebbe annunciare nuovi gesti per controllare le proprie AirPods con il semplice movimento della testa , funzionalità già introdotta su iOS 18 qualche mese fa. Al momento l'uscita per iOS 26 è prevista per i mesi autunnali, pressoché in contemporanea al lancio della nuova serie iPhone 17.

Lo stile potrebbe dunque richiamare a gran voce l'interfaccia e il linguaggio visivo riscontrati in precedenza su Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista della compagnia, con numerosi giochi di trasparenze ed elementi traslucidi a schermo, per dare maggiore risalto al contenuto selezionato in quel momento, al contrario dei rimanenti elementi che appariranno sfocati sullo sfondo. Lo stesso Mark Gurman di Bloomberg avrebbe definito il cambiamento di design di iOS 26 come "il più grande dai tempi di iOS 7".

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo sistema operativo per iPhone presenterebbe un'interfaccia rinnovata, conosciuta attualmente con il nome in codice Solarium , con un aspetto del tutto simile al vetro, accompagnata da icone galleggianti e tanto altro ancora. Per l'occasione, le icone potrebbero assumere un aspetto più rotondeggiante e meno squadrate rispetto a quanto abbiamo visto finora. Un altro elemento degno di nota sarà rappresentato dalla barra inferiore delle app native, che andrebbe a distanziarsi sollevandosi dal resto della schermata.

Una delle novità più attese è senza ombra di dubbio rappresentata dalla possibile nuova versione di iOS per iPhone, che per l'occasione potrebbe decidere di dare un taglio netto col passato per uniformarsi democraticamente alla numerazione degli aggiornamenti di sistema di macOS e non solo: riferendosi all'anno solare successivo, si saltererebbe dunque da iOS 18 a iOS 26 , senza passare dal via, con il fine ultimo di restituire una nomenclatura più lineare , oltre che un design più unificato e coeso possibile su tutti i sistemi operativi.

Il lago Tahoe è infatti conosciuto per riflettere i colori del cielo e le montagne che lo circondano, e sembra che Apple si sia ispirato proprio a questo per il nuovo stile traslucido del sistema operativo. La nota dolente del nuovo sistema operativo sarà purtroppo rappresentata dalla presunta cessazione del supporto a numerosi dispositivi , tra cui figurano MacBook Pro del 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac mini 2018 e MacBook Air 2020 basato sul chip Intel. Il nuovo macOS Tahoe farà probabilmente il suo debutto nel corso dei mesi autunnali, a ridosso dell'uscita di iOS 26 e della nuova serie iPhone 17.

Secondo quanto dichiarato di recente dal celebre analista Mark Gurman di Bloomberg, la nuova versione del sistema operativo di macOS potrebbe prendere il suo nome dal lago Tahoe , in California. Anche in questo caso ci troveremo probabilmente al cospetto di un significativo restyling grafico , dopo i precedenti cambiamenti sostanziali che risalgono ancora al 2020, con l'introduzione allora di macOS Big Sur e dei chip proprietari.

watchOS 26, tvOS 26 e CarPlay: sempre più iOS-friendly

Il progetto Solarium di cui sopra non riguarderà esclusivamente iOS e macOS, ma abbraccerà anche il nuovo sistema operativo per smartwatch, watchOS 26, e tvOS 26 per Apple TV. Prevista anche in questo caso la presenza di elementi traslucidi a schermo, oltre ad un'integrazione sempre più crescente con Apple Intelligence. Grande focus in particolare sarà riservato all'accessibilità, con l'introduzione di una versione migliorata della funzionalità Ascolto dal vivo, oltre all'introduzione di nuove funzionalità per l'app Salute su watchOS 26 con l'integrazione di Apple Intelligence.

La funzionalità Riconoscimento Sonoro di CarPlay

Per uniformarsi al nuovo design di iOS 26, Apple starebbe lavorando ad una versione rinnovata della sua interfaccia proprietaria per auto, CarPlay, così da restituire anche in questo caso un linguaggio visivo unico. Oltre al cambiamento del design dell'interfaccia, è prevista l'introduzione della possibilità di aumentare le dimensioni dei caratteri testuali e alcuni miglioramenti per la funzionalità di riconoscimento sonoro.