Apple corre ai ripari per salvare Siri: in arrivo una versione potenziata con intelligenza artificiale

Secondo un'approfondita inchiesta di Bloomberg firmata da Mark Gurman, Apple sta lavorando a una nuova versione completamente ricostruita di Siri , soprannominata internamente LLM Siri, che si baserà su un modello linguistico di grandi dimensioni, come quelli che alimentano chatbot come ChatGPT. Un cambiamento radicale, nato dalla constatazione di un problema evidente: Apple Intelligence, l'iniziativa AI dell'azienda, finora è stata un disastro.

Ritardi, scelte sbagliate e leadership in crisi

Dalle fonti interne citate da Gurman emergono dettagli pesanti. Craig Federighi, responsabile del software, non voleva investire massicciamente nell'AI, frenato dalla mancanza di obiettivi precisi. L'azienda ha acquistato in ritardo le GPU necessarie per addestrare i modelli, e non aveva nemmeno un piano AI quando ChatGPT è esploso nel 2022.

Apple Intelligence

John Giannandrea, ex dirigente di Google chiamato a guidare l'AI di Apple nel 2018, avrebbe sottovalutato l'interesse per i chatbot e mantenuto un approccio troppo cauto, incapace di ottenere i finanziamenti necessari. Peggio ancora, l'idea iniziale di aggiungere "a forza" elementi generativi al vecchio Siri si è rivelata insostenibile: le due tecnologie erano troppo diverse per convivere. Un ingegnere l'ha riassunto così: "Risolvi un bug e ne compaiono altri tre".