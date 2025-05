Nintendo Switch 2 ha una funzione speciale per ritrovare i Joy-Con perduti

I nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 sono evidentemente capaci di effettuare suoni e vibrazioni avanzate anche rispetto a quelli attualmente disponibili, tanto da poter sfruttare questa capacità per ritrovare i controller eventualmente "perduti", ovviamente se questi si trovano nel raggio d'azione consentito.

Considerando le piccole dimensioni delle periferiche in questione, vi potrebbe essere successo di smarrire i Joy-Con da qualche parte, in casa, senza riuscire a ritrovarli alla prima: per queste situazioni, Nintendo Switch 2 ha una soluzione molto interessante.

Come illustrato nel nuovo video pubblicato in queste ore sull'app Nintendo Today, che in questi giorni sta effettuando un'esaustiva panoramica sulle caratteristiche di Nintendo Switch 2, c'è un modo per ritrovare facilmente i nuovi Joy-Con.