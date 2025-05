Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 presenta Yoriichi Type Zero con un trailer

Il protagonista del nuovo filmato è Yoriichi Type Zero , una bambola da combattimento pensata per l'addestramento, creata su immagine e somiglianza di un Demon Slayer leggendario.

In vista del lancio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 in programma quest'estate, Aniplex e gli sviluppatori di CyberConnect 2 stanno presentando il cast di personaggi giocabili con una serie di trailer a mano a mano che ci avviciniamo alla data di uscita.

Vediamo Yoriichi Type Zero in azione

La bambola ha sei braccia, ciascuna armata con una katana, perché due sole mani non erano sufficienti per replicare la velocità e la maestria dello spadaccino a cui è ispirata. Nel corso dei secoli, ha subito danni significativi, con la testa parzialmente rotta e segni di usura sulle braccia, ma come possiamo vedere nel trailer qui sotto se la cava alla grande in combattimento, anche grazie a un piccolo aiuto da parte di Kotetsu.

Vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 agosto in Europa e dall'1 agosto in Giappone. Potrete acquistarlo su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). In precedenza abbiamo visto altri gameplay trailer dedicati ai personaggi presenti nel gioco, come quelli delle mogli di Tengen, Gyokko e Hantengu e di Genya Shinazugawa.