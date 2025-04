Le mogli di Tengen si mostrano del nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Le tre combattenti in questione sono note anche come le mogli di Tengen Uzui , trovandosi tutte e tre legate al personaggio in questione attraverso particolari circostanze, ma sono anche tre kunoichi dotate di grande abilità ed esperienza, che si presentano dunque come combattenti particolarmente efficaci.

Il publisher Aniplex e il team CyberConnect2 hanno pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 , secondo capitolo negli action basati sulla celebre serie animata, incentrato su Hinatsuru, Makio e Suma .

Tre mogli ninja

Hinatsuru, Makio e Suma sono tre kunoichi, ovvero delle combattenti ninja femminili, specializzate nell'infiltrazione e azione sotto copertura, oltre che nel combattimento attraverso tecniche tipiche di questa tipologia di combattenti.

In sostanza, agiscono come agenti speciali allo scopo di servire e proteggere il marito Tengen, ma stringono poi amicizia con Tanjiro Kamado e altri personaggi principali soprattutto nell'arco narrativo del Quartiere dei Piaceri.

Nel gioco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, le tre donne mantengono le caratteristiche fondamentali viste nel manga e nell'anime, trasferite nel contesto dell'action con elementi picchiaduro in questione.

Ricordiamo che il gioco è atteso per il 5 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e in precedenza ne abbiamo visto il trailer con Gyokko e Hantengu e quello con Genya Shinazugawa, per menzionare i due più recenti.