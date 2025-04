The Last of Us Stagione 2 inizia oggi: quando e dove vedere la prima puntata, nuovo trailer sulle prossime

È ufficialmente iniziata la Stagione 2 di The Last of Us, con il primo episodio della nuova serie che è disponibile da questa mattina anche in Italia su Sky e NOW: ecco quando e dove vedere la prima puntata della stagione e un trailer sulle prossime in arrivo.

Come da tradizione, Sky propone la visione sia in contemporanea con il lancio in Nord America, in lingua originale, che nelle ore successive anche doppiata in italiano, attraverso il canale Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

La puntata di The Last of Us 2x01 in lingua originale è disponibile da questa mattina alle ore 3:00, in contemporanea con la trasmissione in USA, mentre la versione doppiata in italiano potrà essere vista nelle prossime ore, sempre dal 14 aprile, precisamente alle ore 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV.