The Last of Us Stagione 2, la recensione senza spoiler

Se avete amato la prima stagione di The Last of Us troverete ancora più coinvolgente questo nuovo segmento delle avventure di Ellie e Joel. Se vi era rimasto l'amaro in bocca, approcciate questa seconda stagione con ottimismo e serenità. In questa recensione priva di spoiler , che privilegia il punto di vista di chi conosce la serie videoludica, vi racconteremo perché la serie TV dedicata alla produzione Sony, in onda in esclusiva su Sky e NOW a partire dal 14 aprile , ha compiuto un netto passo avanti.

Le interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey, la colonna sonora firmata da Gustavo Santaolalla e David Fleming, i valori produttivi fuori scala, tutte qualità indiscutibili che, tuttavia, dovettero fare i conti con una regia fin troppo scolastica e con una seconda parte in cui la spinta creativa si consumava completamente, generando una narrazione e una messa in scena simili a quanto già visto nella controparte videoludica a cui si rifaceva. Una fedeltà a tratti totale e anche per questo lievemente problematica, vista la diversa natura, e quindi le differenti necessità, del medium di riferimento.

Poco più di due anni fa, la prima stagione di The Last of Us convinse all'unisono pubblico e critica, mostrando tuttavia il fianco a qualche piccola critica, segno che si potesse fare ancora di più e meglio.

Grandi conferme e volti nuovi

La principale curiosità dei videogiocatori più assidui, che conoscono benissimo la saga di Naughty Dog non può che essere una sola: quanto di nuovo e di diverso c'è in questo adattamento di The Last of Us Parte 2? A ben vedere, tutte le dichiarazioni preliminari di Neil Druckmann fatte negli ultimi mesi si sono rivelate fondate. La seconda stagione non copre per intero il gioco di Naughty Dog. Inoltre, rispetto a quanto compiuto due anni fa, ci sono molte più digressioni e licenze poetiche che approfondiscono aspetti e vicende che nel videogioco non sono affrontate. Nulla a che vedere con la famosa terza puntata, quella dedicata a Bill, beninteso.

L'apprezzatissimo esperimento della prima stagione non viene ripetuto, ma a ben vedere si tratta di una scelta comprensibile e apprezzabile, vista la mole di avvenimenti condensati in queste sette puntate, numero che, tra l'altro, si rivela ottimo per la struttura di questa seconda stagione.

Come anticipato, non scenderemo in dettagli per non rovinarvi alcuna sorpresa, ma vale la pena sottolineare come gli sceneggiatori siano stati abilissimi nel trovare il perfetto equilibrio in termini di progressione e ritmo, alternando con maestria azione e introspezione. Non ci sono veri e propri momenti morti e tutto è estremamente funzionale sia ai fini dello sviluppo della narrazione, sia per chiarire i rapporti che intrecciano un personaggio con l'altro.

Proprio a questo proposito, si rilevano i primi smarcamenti dall'opera ispiratrice. Tutti i personaggi del videogioco sono presenti, ma si aggiungono alcuni volti nuovi. Fermo restando che, nella sua globalità, la storia non presenta alcun reale cambiamento rispetto al già noto, i personaggi inediti sono determinanti nel mettere in luce i risvolti psicologici di alcuni abitanti di Jackson, nonché a rendere espliciti i drammi e i contrasti emotivi sofferti dai protagonisti della vicenda.

Tra i graditi ritorni, c'è ovviamente anche quello di Gabriel Luna nei panni di Tommy, il fratello di Joel

Esattamente come nella prima stagione, Pedro Pascal e Bella Ramsey ripropongono delle prove attoriali semplicemente magistrali. Joel, ancor più che in passato, è un uomo consumato dal senso di colpa, tenuto in vita solo dall'amore verso una figlia surrogata che a sua volta prova emozioni antitetiche verso l'uomo che di fatto l'ha cresciuta, ma la cui fiducia è minata dallo stesso dubbio straziante con cui si è conclusa la prima stagione. I due, soprattutto quando in scena insieme, danno vita a sequenze toccanti, drammatiche, d'impatto. Il loro contrasto si carica di ulteriori significati quanto più scopriamo del passato di Joel. Grazie ad un nuovo personaggio di questa stagione, ma soprattutto ai flashback che ci mostrano il tempo passato e le esperienze condivise con Ellie, il giudizio sulle scelte e gli errori di Joel diventa ancora più incerto e vacillante, una contrapposizione quasi opprimente che rende onore alle tematiche toccate dal videogioco e qui in grado di coinvolgere ancor più lo spettatore grazie alle già lodate doti attoriali di Pedro Pascal.

Bella Ramsey, dal canto suo, conferma il suo talento strepitoso nel dipingere un'Ellie in subbuglio emotivo, decisa ad emanciparsi da Joel, ma pur sempre intimamente legata a quello che riconosce a tutti gli effetti come un padre. Più avanti nelle puntate, inoltre, è abilissima nell'alternare momenti di candida dolcezza, nei confronti di Dina e non solo, ad attimi di pura, e spesso insensata, follia omicida. Anche in questo caso, tutte le contraddizioni della Ellie videoludica sono presenti, perfettamente riprodotte, ulteriormente potenziate da dettagli inediti che la serie TV introduce con efficienza e tempismo perfetto.

Se possibile, l'intensità dell'interpretazione di Pedro Pascal è ulteriormente incrementata in questa seconda stagione di The Last of Us

Non c'è attore o attrice che sfiguri rispetto al duo protagonista, ma vale la pena spendere due parole su altre due interpreti. Da una parte, naturalmente, abbiamo Isabela Merced, nei panni di Dina. Nel tempo concessole davanti alla telecamera, riesce a sviluppare un personaggio sfaccettato che, nella sua straripante fiducia nel futuro, per contrasto, fa emerge con tanta più violenza la lenta e drammatica discesa negli abissi di Ellie. Dall'altra abbiamo invece l'Abby di Kaitlyn Dever, su cui non ci soffermeremo più di tanto proprio per non anticiparvi nulla. Fisicamente molto differente rispetto alla controparte videoludica, ne condivide il temperamento, nonché la capacità di far collassare su di sé la scena grazie alla sua presenza. Va da sé, tuttavia, che per come è impostata questa seconda stagione, anche in questo caso saremo volutamente avari di dettagli, il suo personaggio è destinato a schiudersi completamente solo in futuro.

Il giudizio globale sul valore delle interpretazioni, insomma, rimane ampiamente positivo, l'eccellenza assoluta di questa seconda stagione, così come lo era stato per le puntate passate. In particolar modo Pedro Pascal e Bella Ramsey si riconfermano attori straordinari, perfettamente a loro agio nel restituire le complesse psicologie dei personaggi di cui vestono i panni.