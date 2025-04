La serie TV di The Last of Us non supererà i videogiochi, promette lo showrunner

"Non andrò oltre il gioco. Lo dico categoricamente." Quindi, pensa male chi crede: 'Oh, questi tizi stanno pianificando la solita operazione puramente commerciale '". Mazin ne ha parlato con la testata The Hollywood Reporter, cui ha detto anche: "Sto praticamente dedicando un decennio della mia vita, che si accorcia rapidamente, a raccontare questa storia. La serie è molto difficile da realizzare. Deve avere una fine. Quindi non andrò oltre."

Craig Mazin, lo showrunner di The Last of Us , ha affermato che lui e Neil Druckmann non hanno intenzione di " fare come Il trono di spade ", ossia di far superare alla serie il materiale originale, quindi la serie videoludica (attualmente composta da due episodi).

Niente The Last of Us 3

Come accennato, la serie TV The Last of Us è basata sull'omonima serie di videogiochi di Naughty Dog, con la stagione 2 che sarà incentrata sul secondo capitolo.

Ellie nella serie TV di The Last of Us

Pare che anche le due stagioni successive saranno incentrate sullo stesso, considerando che Druckmann ha escluso la pubblicazione di un The Last of Us 3 nel prossimo futuro (attualmente Naughty Dog sta lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet) e non vuole comunque usarne la storia per la serie TV.

"Chi lo sa, potrebbe esserci uno show alla 'Dunk and Egg' su The Last of Us realizzato da qualcun altro. Ma per me, l'unica domanda è: sarà un'altra stagione o ne richiederà altre due? Se tutto questo può essere fatto in un'altra stagione, ottimo. Se riterremo che abbia senso dividerlo in due, allora lo faremo."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la seconda stagione di The Last of Us uscirà il 14 aprile 2025, quindi fra circa due settimane. Sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, dove sarà pubblicata in contemporanea agli Stati Uniti.