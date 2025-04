I giochi “gratuiti” per PS4 e PS5 del PlayStation Plus di aprile sono disponibili, ecco quali sono

Come promesso, da stamani i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di aprile sono disponibili per gli abbonati. Gli iscritti al servizio di Sony (Essential, Extra e Premium) possono quindi riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Scopriamo i nuovi giochi di aprile per gli abbonati a PS Plus

La portata principale del PlayStation Plus Essential di aprile è rappresenta indubbiamente da RoboCop: Rogue City. Lo sparatutto in prima persona di Teyon ci permette di vivere una storia originale ambientata a cavallo tra il primo e il secondo film della saga cinematografica di RoboCop. Nei panni del poliziotto cibernetico Alex Murty, dovremo affrontare i criminali che infestano le strade di Detroid e sventare una cospirazione che minaccia la città. Ne potrete sapere di più leggendo la nostra recensione di RoboCop: Rogue City.

The Texas Chain Saw Massacre è titolo multiplayer horror asimmetrico basato sull'iconico film horror del 1974 "Non Aprite Quella Porta" che sotto diversi aspetti ricorda le dinamiche viste in Dead by Daylight. Ci sarà dunque un giocatore che impersona Leatherface e avrà il compito di dare la caccia agli altri giocatori, che invece dovranno cercare di sopravvivere in ogni modo possibile. Un mix interessante, come potrete leggere nella nostra recensione.

Ultimo, ma non per importanza, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory è un gioco di ruolo e un "sidequel" del precedente capitolo (ovvero si svolge in contemporanea e successivamente i suoi eventi). Il gioco ci mette nei panni di Keisuke Amazawa, a cui viene rubato l'account per il mondo digitale EDEN e incolpato di un crimine non commesso. Per dimostrare la sua innocenza ci uniremo al gruppo di hacker "Hurdle" ed esploreremo in lungo e largo l'EDEN formando una squadra di Digimon, che potremo addestrare, digievolvere e far combattere. Ecco la nostra recensione.

Che ne pensante della line-up di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di aprile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.