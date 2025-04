Trump: accordo per TikTok previsto entro la scadenza del 5 aprile

Parlando con i giornalisti, Trump ha dichiarato: "Abbiamo molti potenziali acquirenti. C'è un interesse enorme per TikTok. Mi piacerebbe vedere TikTok rimanere attivo." Le dichiarazioni del presidente arrivano dopo aver esteso il termine per il divieto dell'app al 5 aprile, in seguito a un ordine esecutivo firmato nel suo primo giorno in carica.

Investitori pronti ad acquisire TikTok

Secondo il rapporto di Reuters pubblicato venerdì, la società di private equity Blackstone sta considerando l'acquisizione di una piccola quota delle operazioni statunitensi di TikTok. Blackstone potrebbe unirsi agli attuali azionisti non cinesi di ByteDance, guidati da Susquehanna International Group e General Atlantic, per fornire nuovi capitali necessari per fare un'offerta per le operazioni statunitensi della piattaforma. Questo gruppo è emerso come uno dei principali candidati nelle trattative per l'acquisto.

TikTok su mobile

La pressione su ByteDance per trovare un acquirente americano è aumentata, con l'obiettivo di soddisfare le preoccupazioni per la sicurezza nazionale sollevate dall'amministrazione Trump. Diversi attori del settore tecnologico e finanziario stanno monitorando attentamente lo sviluppo della situazione.