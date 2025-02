Per TikTok spunta un nuovo fondo americano creato da Trump: ecco cosa sappiamo

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di essere ancora al lavoro per trovare una soluzione che eviti il divieto di TikTok nel paese. Queste ultime dichiarazioni sono arrivate durante l'annuncio di un nuovo fondo sovrano statunitense , che potrebbe essere stato istituito proprio per acquistare il social di ByteDance.

Il nuovo fondo americano

Sebbene l'ordine non sia ancora stato caricato sul sito web della Casa Bianca, la segretaria stampa Karoline Leavitt ha confermato su X che il Presidente ne ha firmato uno che prevede "la creazione di un Fondo Sovrano". Un fondo sovrano è un veicolo di investimento governativo, comune nel mondo finanziario, con paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e la Norvegia per esempio, che lo utilizzano per i propri investimenti.

Proprio durante la cerimonia di firma dell'ordine esecutivo, Trump ha suggerito che il nuovo fondo sovrano potrebbe essere utilizzato per acquisire TikTok. L'app di social media è stata bandita negli Stati Uniti a seguito del "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" (PAFACA), che considera la sua proprietà cinese un rischio per la sicurezza nazionale. TikTok è infatti di proprietà di ByteDance, una società cinese soggetta alle leggi del paese che obbligano le aziende a fornire dati al governo.

Da quando è stato annunciato il divieto, si sono susseguite voci su possibili acquirenti di TikTok, tra cui i giganti tecnologici Microsoft e Oracle. Al momento, nessuna trattativa è andata a buon fine. La pausa di 75 giorni concessa dal Presidente significa che TikTok potrebbe smettere di operare negli Stati Uniti all'inizio di aprile. Trump ha dichiarato di essere in trattative con diverse parti e di voler prendere una decisione entro la fine di febbraio.