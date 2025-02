GTA 6 sarebbe già giocabile dall'inizio alla fine secondo un ex-animatore di Rockstar Games

Chiaramente parliamo del punto di vista di qualcuno che non è effettivamente coinvolto nello sviluppo del nuovo Grand Theft Auto, ma che comunque conosce bene le tempistiche e il modus operandi di Rockstar Games e, in generale, degli studi tripla A. Insomma, prendete con le pinze le sue opinioni da esterno per quanto interessanti e plausibili, dato che il gioco dovrebbe arrivare nei negozi il prossimo autunno.

Rockstar Games starebbe lavorando per ripulire il codice da quanti più bug possibili

"Probabilmente stanno ancora facendo alcune cose nuove o aggiungendo cose qua e là, naturalmente, ma presumo che sia probabilmente giocabile ora e che un gruppo di persone stia testando l'intero gioco fino in fondo", ha detto York in un'intervista con il canale YouTube Kiwi Talkz (al momento non più disponibile per la visione).

I due protagonisti di GTA 6 durante una rapina

"Probabilmente ci sono una tonnellata di bug - come accade con i giochi open-world affollati ancora in fase di sviluppo - e stanno correggendo tutti i bug, cercando di trovarne il più possibile prima della pubblicazione, perché un gioco come GTA è diverso da qualsiasi altro gioco."

Nella stessa intervista York ha espresso dei dubbi riguardo al fatto che GTA 6 riuscirà a girare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S e a suo avviso anche PS5 Pro potrebbe non riuscire a raggiungere questo target di framerate.

Salvo imprevisti, GTA 6 arriverà sugli scaffali dei negozi durante l'autunno del 2025 su PS5 e Xbox Series X|S. Con tutta probabilità il gioco arriverà anche su PC in futuro, per quanto Take-Two e Rockstar Games non abbiano ancora dato informazioni certe al riguardo.