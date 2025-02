I nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 hanno caratteristiche "affascinanti" per il team di Civilization 7

La prima presentazione di Nintendo Switch 2 ha lasciato aperti parecchi interrogativi sulla nuova console, e uno di questi riguarda le caratteristiche dei nuovi Joy-Con, che di recente il team di Sid Meier's Civilization 7 ha definito "affascinanti", pur non potendo rivelare altro.

Considerando che il gioco è in uscita in questo periodo anche su Nintendo Switch, è possibile che il team Firaxis abbia già avuto modo di lavorare con il kit di sviluppo di Nintendo Switch 2, e dunque conosca i misteri dei nuovi Joy-Con ma non ne possa ancora parlare, in attesa del famoso Direct dedicato alla nuova console in arrivo il 2 aprile.

In particolare, per un gioco strategico 4X come Civilization 7, l'ipotesi che i Joy-Con possano essere utilizzati come una sorta di mouse, emersa anche a guardare il primo teaser trailer di Nintendo Switch 2, potrebbe tornare particolarmente utile.