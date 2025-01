In generale, non c'è dubbio che la soluzione dell' aggancio magnetico renderà l'uso dei controller molto più semplice e immediato rispetto al passato.

Quest'ultima, che sostituisce i piccoli adattatori neri dell'originale Nintendo Switch, potrebbe includere il sensore ottico necessario a tale funzionalità oppure fare semplicemente da pass-through per un segnale emesso dai Joy-Con stessi.

In alcune sequenze del video, infatti, si vedono appunto i controller "correre" su di una superficie con la zona del connettore magnetico rivolta verso il basso, inserita in una base piatta , anch'essa magnetica.

I Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono funzionare anche come mouse , o almeno è ciò che sembrerebbe suggerire il trailer pubblicato oggi per annunciare la nuova console prodotta da Nintendo.

Anche questo rumor verrà confermato?

Non si tratta di ipotesi campate per aria, bensì dell'ennesimo rumor che potrebbe essere confermato, visto che qualche giorno fa si è parlato del fatto che i Joy-Con di Nintendo Switch 2 potrebbero trasformarsi in un mouse grazie a un sensore ottico.

A cosa servirebbe una funzionalità simile? Naturalmente a rendere Switch 2 perfettamente compatibile con le più svariate esperienze di gioco, dagli strategici ai gestionali, passando magari anche per gli sparatutto.

Sicuramente questo specifico aspetto della nuova console verrà presentato nel dettaglio, insieme a tutto il resto, durante il Nintendo Direct che verrà trasmesso il prossimo 2 aprile, e che immaginiamo rivelerà anche data di uscita e prezzo della piattaforma.

A ben vedere proprio questi ultimi elementi, nonostante i molteplici rumor e i leak emersi in questi mesi, sono ancora avvolti dal mistero: dovremo attendere la presentazione ufficiale per scoprirli.