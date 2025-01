Apple e Samsung si contendono il mercato globale degli smartphone, mentre Xiaomi guadagna terreno

Dopo due anni di calo, il mercato globale degli smartphone ha registrato una crescita significativa nel 2024, con Apple e Samsung che continuano a dominare le vendite . Secondo i dati di Counterpoint, Canalys e IDC, il mercato ha visto un incremento compreso tra il 4 e il 7 percento , spinto in gran parte dai produttori cinesi come Xiaomi e Vivo. Questa crescita, attribuita a una ripresa iniziata nell'ultimo trimestre del 2023, sembra destinata a proseguire anche nel 2025.

Oppo (incluso OnePlus), Vivo e il gruppo Transsion (che controlla Tecno e Infinix) occupano le posizioni successive , sostenuti da buone vendite in Asia e da una crescente presenza in Europa, Africa e America Latina. Questi marchi stanno beneficiando di strategie mirate e di un'offerta di dispositivi competitivi nei mercati emergenti.

Non c'è accordo su chi sia il leader di mercato: Counterpoint assegna il primato a Samsung per il 2024 , mentre IDC e Canalys danno il titolo ad Apple. Tuttavia, tutti concordano sul fatto che Xiaomi si stia affermando come il terzo player globale , grazie a una crescita del 12 percento nelle vendite. Con una quota di mercato del 14 percento, Xiaomi si avvicina ad Apple, che detiene il 18 percento, mentre Samsung rimane leggermente avanti.

L'AI ruba la scena ai dispositivi pieghevoli

La vera novità del 2024 è stata l'introduzione di smartphone incentrati sull'intelligenza artificiale, che hanno superato i dispositivi pieghevoli come punto di forza nelle vendite. Nonostante le forti campagne promozionali, la domanda di foldable è diminuita, mentre i produttori si concentrano sempre più su funzionalità AI avanzate. Secondo IDC, questa tendenza è destinata a crescere, con Counterpoint che prevede che entro il 2028 il 90 percento degli smartphone sopra i 250 dollari includerà capacità di intelligenza artificiale generativa.

Il Samsung Galaxy Z Fold 6

Con una ripresa del mercato in atto e l'AI che guadagna terreno come caratteristica chiave, il 2025 promette ulteriori sviluppi. I principali produttori stanno ristrutturando le loro strategie per soddisfare la crescente domanda di dispositivi intelligenti, mentre i marchi emergenti continuano a rafforzare la loro posizione in nuovi mercati. La competizione resta accesa, con Apple, Samsung e Xiaomi pronti a spingere i limiti dell'innovazione.