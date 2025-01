L'IA di Samsung Galaxy S25 supererà di gran lunga Apple Intelligence, secondo un report

Nel corso degli ultimi anni, l'intelligenza artificiale è entrata senz'ombra di dubbio a gamba tesa all'interno di tutti i dispositivi tecnologici, dagli smartphone ai notebook portatili, apportando diverse funzionalità inedite per l'editing di foto e video, la traduzione in tempo reale e tanto altro. Lo abbiamo visto di recente con Google Gemini, Galaxy AI di Samsung e Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple che arriverà anche in Italia nel mese di aprile. In particolare, secondo un recente report, le funzionalità di intelligenza artificiale che verranno introdotte con la nuova serie Samsung Galaxy S25 saranno significativamente migliori di Apple Intelligence: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: il top per le funzionalità IA? In base a quanto riportato nel corso delle ultime ore dall'informatore Ice Universe all'interno di un post sul social network X, diverse funzionalità IA per Samsung Galaxy S25 ancora non annunciate supereranno di gran lunga quanto visto ad oggi con Apple Intelligence, dettando così nuovi standard e facendo conseguentemente diventare Samsung leader nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi dispositivi. Samsung Galaxy S25 (design puramente indicativo) Ricordiamo che la nuova serie di smartphone comprenderà rispettivamente il modello base Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e infine l'inedito modello Samsung Galaxy S25 Slim, dalle dimensioni decisamente più compatte e ridette. Tutta la nuova serie offrirà una RAM da 12 GB, che aumenterà a 16 GB nel caso specifico del modello Ultra, gran parte della quale sarà proprio riservata a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale. Tutti i modelli saranno probabilmente alimentati dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite, che sarà senz'ombra di dubbio il protagonista degli smartphone top di gamma di quest'anno.