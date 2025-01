Un nuovo controller per Wii di Guitar Hero è in arrivo a breve

Hyperkin ha annunciato che una versione aggiornata della Guitar Wii dell'azienda è in preordine con data di uscita fissata per l' 8 gennaio . Si chiama Hyper Strummer e include il supporto per i titoli Guitar Hero e Rock Band per Wii, ad eccezione del primo gioco Rock Band.

L'originale Guitar Hero ha debuttato nel novembre 2005, ma il franchise è rimasto in ballo per molto tempo. L'ultimo gioco, Guitar Hero Live, è arrivato nel 2015 e da allora non si hanno notizie concrete di un nuovo titolo. Tuttavia, il fandom di Guitar Hero continua a vivere nel 2025 e questo mese arriverà un nuovo controller per Nintendo Wii .

I dettagli sulla chitarra di Guitar Hero per Wii

Il tweet ufficiale, che trovate qui sotto, recita in traduzione: "Anno nuovo, nuova... Chitarra per Wii. Vi presentiamo la HYPER STRUMMER! Un modello aggiornato della nostra precedente chitarra per Wii, abbiamo lavorato sodo e volevamo farvi una piccola sorpresa su ciò che verrà quest'anno! La HyperStrummer è pronta per essere preordinata a partire da ORA!".

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "La chitarra funziona con i giochi Guitar Hero e Rock Band su console Wii (escluso Rock Band 1 che non è compatibile con le chitarre in stile Guitar Hero). Suonate come se fossimo di nuovo negli anni 2000! L'Hyper Strummer riproduce l'esperienza old school di Guitar Hero con una barra tattile per lo strumming e pulsanti per i tasti con una sicura barra whammy in metallo. Non sono necessarie batterie o cavi aggiuntivi! Hyper Strummer è alimentato dal telecomando Wii. Hyper Strummer è compatto e leggero e rappresenta un controller ideale per tutte le età! Ogni chitarra include una tracolla regolabile". Il prezzo di vendita è 77 dollari.

Se cercate un gioco musicale, potete trovarlo all'interno di Fortnite con la modalità Festival, creata da Harmonix (autori di Rock Band).