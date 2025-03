Nacon RIG 900 Max: le cuffie per console e PC che vogliono farvi dimenticare di essere da gaming

Nacon amplia la sua linea di cuffie da gioco con le RIG 900 Max, una serie di headset multipiattaforma che promette un audio immersivo e una grande libertà di utilizzo. La serie si distingue in due varianti: Nacon RIG 900 Max HX, con dongle wireless specifico per Xbox, e Nacon RIG 900 HS, che hanno invece dongle specifico per PS5 e PS4. Entrambi i modelli sono invece utilizzabili senza problemi anche su PC. Dopo averle viste all'opera all'evento Nacon di Parigi, ecco una panoramica delle specifiche e come si comportano con i giochi.